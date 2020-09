Actualidade

A líder parlamentar do PS prometeu hoje combate político aos "populismos" oriundos de correntes de extrema-direita e avisou que as ordens profissionais não podem ser "sindicatos disfarçados" ou armas de arremesso contra os governos.

Estas posições foram transmitidas por Ana Catarina Mendes no discurso que encerrou a "jornada de trabalho" do Grupo Parlamentar do PS, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, numa intervenção em que assumiu o compromisso de "tirar do papel" o estatuto do cuidador informal e em que também se interrogou sobre qual vai ser o posicionamento das forças à esquerda do seu partido na atual conjuntura do país.

Sem nunca tocar no nome do Chega, a presidente do Grupo Parlamentar do PS defendeu que aqueles que acreditam na liberdade e na igualdade de oportunidades "têm o dever de demonstrar na Assembleia da República o respeito pela instituição" parlamentar "e combater com toda a energia o populismo, o discurso do medo e o extremismo".