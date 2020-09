Actualidade

O próximo concurso do Euromilhões, na sexta-feira, prevê um 'jackpot' extraordinário de 130 milhões de euros, uma vez que nenhum apostador acertou na chave sorteada hoje, informou o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Em relação ao segundo prémio, no valor de 123.979,00 euros, vai contemplar cinco apostadores no estrangeiro, enquanto o terceiro prémio, de 48.293,22 euros, vai ser entregue a três apostadores também no estrangeiro.

A chave vencedora do concurso 076/2020 do Euromilhões, sorteada hoje, é composta pelos números 16 - 25 - 28 - 39 - 40 e pelas estrelas 01 e 06.