Actualidade

O deputado e vereador na Câmara Municipal de Lisboa, João Gonçalves Pereira, foi reeleito, na terça-feira, presidente da Comissão Política Distrital do CDS-PP até 2022, um mandato que antecipa "muito exigente".

"Vivemos tempos difíceis no nosso partido e não tenhamos dúvidas de que o nosso mandato 2020/2022 será muito exigente, com vários atos eleitorais, por isso, temos que preparar o CDS para estes desafios no distrito de Lisboa", escreveu o centrista na rede social Facebook.

Já o líder da bancada parlamentar centrista, Telmo Correia, foi eleito presidente da Mesa da Assembleia Distrital, enquanto Júlio Reis vai desempenhar as funções de presidente do Conselho Distrital de Jurisdição durante os próximos dois anos.