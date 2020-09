Venezuela

Os EUA anunciaram, terça-feira, sanções contra cinco políticos venezuelanos, que acusa de serem aliados "chave" do regime do Presidente, Nicolás Maduro, para "minarem a democracia" e subverterem as eleições legislativas previstas para 06 de dezembro.

As sanções foram anunciadas pelo secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin.

Dois dos cinco sancionados, Miguel António José Ponente Parra e Guillermo António Luces Osório, foram nomeados recentemente pelo Supremo Tribunal de Justiça (STJ) como secretários-gerais dos partidos opositores Primeiro Justiça e Vontade Popular, uma decisão questionada pela direção desses partidos.