O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, afirmou na terça-feira que se a imprensa está a criticar o seu discurso na abertura da 75.ª sessão da Assembleia-Geral das Nações Unidas (ONU) é porque "foi bom".

"Se a 'mídia' [imprensa] está a criticar, é porque o discurso foi bom", disse o chefe de Estado, citado pelo jornal Folha de S.Paulo, a um apoiante que tentou estabelecer uma relação entre os discursos de Bolsonaro e o do seu homólogo norte-americano, Donald Trump.

No seu polémico discurso na ONU, o Presidente do Brasil disse que foi arrojado e implementou medidas para impedir que a pandemia de covid-19 causasse um mal maior à economia do seu país.