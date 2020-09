Covid-19

A Argentina registou 12.027 infetados e 470 mortos por covid-19 nas últimas 24 horas, um novo recorde diário, elevando o total de óbitos para 13.952 e o de casos para 622.934.

No balanço de terça-feira do Ministério da Saúde argentino indica-se que a Área Metropolitana de Buenos Aires continua a ser o principal foco de coronavírus, ms que os casos estão a dessiminar-se pelo resto do país.

A província de Buenos Aires continua a ser aquela com mais casos confirmados (377.324), seguindo-se a capital do país, com 118.879 contágios.