Mais baleias-piloto foram encontradas hoje encalhadas na costa australiana, aumentando o total estimado para quase 500, o maior incidente do género registado no país.

As autoridades já tinham iniciado operações para salvar sobreviventes entre as cerca de 270 baleias encontradas na segunda-feira numa praia e em dois bancos de areia, perto da remota cidade de Strahan, na costa oeste, no estado insular da Tasmânia.

Outras 200 baleias encalhadas foram hoje avistadas do ar, a menos de dez quilómetros a sul, disse o gestor de Parques e Serviços de Vida Selvagem da Tasmânia, Nic Deka.