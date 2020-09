Covid-19

Todos os trabalhadores dos casinos de Macau vão continuar a ser obrigados a utilizar máscara até 22 de março de 2021, segundo um despacho divulgado hoje diretor dos Serviços de Saúde da capital mundial do jogo.

Esta medida tinha sido imposta a 22 de janeiro, no mesmo dia em que Macau registou o primeiro caso do novo tipo de coronavírus no território, uma mulher de 52 anos, comerciante, oriunda da cidade chinesa de Wuhan, onde a pandemia começou.

"Todos os trabalhadores, sem exceção, que prestam serviço nos Casinos, e durante todo o seu horário de trabalho, são obrigados a utilizar máscara de proteção respiratória", lê-se no despacho que tem sido alargado ao longo do ano e que agora está em vigor até ao dia 22 de março de 2021.