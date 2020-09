Moçambique/Dívidas Ocultas

A Procuradoria-Geral da República de Moçambique (PGR) vai ouvir o antigo Presidente moçambicano Armando Guebuza, no âmbito do processo das "dívidas ocultas", face à emergência de novos factos, disse hoje à Lusa fonte da instituição.

A confirmação surge depois de informações avançadas por órgãos de comunicação social moçambicanos, no final da última semana, citando uma reunião do Conselho de Estado.

Fonte da PGR disse à Lusa que a audição de Armando Guebuza vai acontecer em data ainda a ser marcada, na sequência do assentimento dado pelo Conselho de Estado para que o ex-Presidente da República seja interpelado - algo com que Guebuza concordou, embora dizendo-se alvo de "uma campanha de tentativa de assassinato político, com recurso ao aparelho judiciário", que gera "desconfiança", relatou a televisão STV.