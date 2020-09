OE2020

O défice situou-se em 5,4% do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro semestre deste ano, em contas nacionais, acima dos -1,2% registados no período homólogo de 2019, divulgou o Instituto Nacional de Estatística (INE).

"O saldo do setor das AP [Administrações Públicas] reduziu-se em 1,8 pontos percentuais no ano terminado no segundo trimestre de 2020, relativamente ao trimestre anterior, representando uma necessidade de financiamento das AP de 1,9% do PIB. Tomando como referência valores trimestrais e não o ano acabado no trimestre, o saldo das AP foi negativo no segundo trimestre de 2020, atingindo - 4.858,2 milhões de euros (-10,5% do PIB, o que compara com -2,2% no trimestre homólogo)", informa o INE nas Contas Nacionais Trimestrais por Setor Institucional.

"Considerando o conjunto do primeiro semestre de 2020 - acrescenta - o saldo das AP fixou-se -5,4% do PIB em 2020, o que compara com -1,2% em igual período de 2019".