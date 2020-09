Actualidade

As autoridades angolanas estão a investigar a denúncia sobre o extermínio de tubarões no país, fenómeno de que já havia suspeita, devido à apreensão de grandes quantidades de barbatanas desta espécie, no aeroporto internacional de Luanda, envolvendo cidadãos asiáticos.

A informação foi hoje avançada à agência Lusa pela diretora do Instituto da Biodiversidade e Área de Conservação, órgão afeto ao Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente de Angola.

Albertina Nzuzi disse que tomou conhecimento da situação na semana passada, através de uma denúncia pública feita pelo projeto ambiental EcoAngola, sobre o extermínio de tubarões, em quantidades ainda por apurar, nas províncias de Luanda, capital de Angola, e de Benguela, no litoral sul do país.