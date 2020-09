Covid-19

(CORREÇÃO DO 1.º PARÁGRAFO) Elvas, Portalegre, 23 set 2020 (Lusa) - O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, alertou hoje que as praxes académicas vão ser fiscalizadas no âmbito da pandemia de covid-19 e apelou à moderação dos estudantes do ensino superior nesta altura. (CORRIGE O NOME DO MINISTRO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA, QUE É EDUARDO CABRITA)

"As tradicionais praxes este ano têm de ser outra coisa e, portanto, não é possível o tipo de práticas coletivas para a saúde dos próprios e para a saúde dos amigos, família, da comunidade", afirmou.

O ministro da Administração Interna falava aos jornalistas em Elvas, no distrito de Portalegre, acompanhado pelo ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues.