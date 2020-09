Actualidade

A taxa de poupança das famílias aumentou para 10,6% no segundo trimestre deste ano, refletindo sobretudo a redução do consumo privado resultado da pandemia de covid-19, segundo dados hoje divulgados pelo INE.

De acordo com as Contas Nacionais Trimestrais por setor institucional hoje divulgadas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a taxa de poupança das famílias aumentou em 3,1 pontos percentuais para 10,6% do rendimento disponível, em consequência da diminuição da despesa de consumo que mais do que compensou a redução de 0,4% do Rendimento Disponível Bruto das famílias.

Esta redução foi determinada pela diminuição de 0,6% das remunerações e de 1,1% do excedente bruto de exploração.