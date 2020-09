Covid-19

Três restaurantes de Penacova foram encerrados devido à existência de contágios pela covid-19 em cada um deles, disse hoje o presidente da Câmara Municipal à agência Lusa.

Humberto Oliveira explicou que a decisão de encerrar temporariamente estes estabelecimentos, "localizados na vila e nas proximidades", foi tomada após terem sido detetados "alguns casos" de infeção pelo vírus entre as pessoas que neles trabalham.

Neste momento, segundo os últimos dados atualizados da Direção-Geral da Saúde (DGS), há 65 pessoas com a doença no concelho de Penacova, no distrito de Coimbra.