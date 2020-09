Actualidade

Lisboa, 23 set (2020) - O primeiro-ministro português vai deixar na sexta-feira, perante a 75ª Assembleia Geral das Nações Unidas, uma mensagem a favor do multilateralismo e do reforço das organizações internacionais no atual quadro de emergência global por causa da covid-19.

Este ano, pela segunda vez, cabe a António Costa representar o Estado Português na Assembleia Geral das Nações Unidas, cujo debate geral de iniciou na terça-feira e que, por causa da pandemia da covid-19, vai decorrer por videoconferência com discursos pré-gravados por parte dos chefes de Estado e de Governo dos diferentes países.

Segundo fonte do executivo nacional, o discurso de António Costa deverá ser transmitido ao final da tarde de sexta-feira em Nova Iorque, já de noite em Lisboa.