Actualidade

O presidente da Turismo do Centro pediu hoje à ministra da Coesão Territorial que "ajude a concretizar a ambição do Centro de dispor de um aeroporto regional", considerado vital para impulsionar a economia da região.

"O Turismo do Centro e o seu presidente consideram que ministra Ana Abrunhosa é o membro do Governo mais bem posicionado para poder concretizar esta ambição da região", defendeu Pedro Machado, numa referência ao facto de a ministra ter liderado durante muitos anos a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC).

Pedro Machado tem defendido desde 2017 a possibilidade de abrir a voos civis a Base Aérea de Monte Real, em Leiria, considerando que seria uma solução barata e eficiente para servir a região.