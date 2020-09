Covid-19

O presidente da Administração Regional de Saúde (ARS) do Alentejo afirmou hoje no parlamento que os utentes do lar de Reguengos de Monsaraz onde em junho espoletou um surto da covid-19 tiveram sempre acompanhamento médico e de enfermagem.

José Robalo foi ouvido esta manhã na Assembleia da República pela Comissão de Saúde sobre o surto no lar de Reguengos de Monsaraz (distrito de Évora), sobre o processo de construção do futuro Hospital de Évora e sobre a demora na reabertura de algumas extensões de Saúde no Alentejo.

Relativamente ao surto no lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva (FMIVPS), que vitimou mortalmente 18 pessoas (16 utentes e uma funcionária do lar e um homem da comunidade), o presidente da ARS do Alentejo foi confrontado com relatório da Ordem dos Médicos sobre a falta de condições da instituição e com as declarações do primeiro ministro de que haveria profissionais que se recusaram a prestar cuidados de Saúde.