CCDR

A atual presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, Teresa Almeida, confirmou hoje ter submetido na terça-feira a sua candidatura ao cargo nas primeiras eleições para este organismo, em 13 de outubro.

"As duas candidaturas que iriam formalizar-se já estão formalizadas: a minha a presidente e a do dr. Joaquim Sardinha a vice-presidente. Estão neste momento submetidas na DGAL [Direção-geral das Autarquias Locais] com todos os requisitos cumpridos", afirmou hoje Teresa Almeida à Lusa, acrescentando que as candidaturas foram submetidas na tarde de terça-feira.

Pela primeira vez, um colégio de autarcas de cada região elegerá em 13 de outubro os presidentes das cinco CCDR - Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve --, que até agora eram nomeados pelo Governo.