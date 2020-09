EUA/Eleições

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atacou com violência hoje o senador republicano John McCain, que morreu em 2018, após a sua viúva declarar apoio ao candidato democrata às presidenciais, Joe Biden.

"Eu mal conheço Cindi McCain, para além de a ter nomeado para uma comissão a pedido do seu marido", escreveu Trump na sua conta pessoal no Twitter, referindo-se a um dos republicanos que, em vida, mais criticou o atual Presidente dos EUA.

"Joe Biden era o capanga de John McCain", acrescentou o Presidente, referindo-se ao seu adversário nas eleições presidenciais de 03 de novembro, antes de denunciar "as más decisões sobre as guerras sem fim" do ex-senador, que chegou a ser candidato republicano à presidência dos Estados Unidos.