O ministro da Cultura cabo-verdiano definiu hoje o restauro do complexo industrial salineiro de Pedra de Lume, ilha do Sal, que prevê um museu dedicado à secular atividade, como uma obra "prioritária" do Governo para o pós-pandemia de covid-19.

Abraão Vicente, que se encontra de visita à ilha do Sal, esteve hoje no antigo complexo salineiro e explicou que todo o projeto para aquele local está concluído e que a intervenção, que durará nove meses, prevê um investimento de 72 milhões de escudos (650 mil euros), que será proposto para ser incluído no Orçamento do Estado para 2021.

Para o ministro da Cultura e Indústrias Criativas, Cabo Verde "precisa de retomar a sua dinâmica turística anterior à pandemia" para poder "capitalizar, através do Fundo de Turismo, o valor de investimento para a reconstrução" do Complexo Industrial e Patrimonial das Salinas de Pedra de Lume.