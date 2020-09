Actualidade

O Conselho das Comunidades Portuguesas (CCP) defendeu hoje no Parlamento a realização de um plenário na Assembleia da República para tratar o tema das comunidades.

"Um plenário dedicado às comunidades portuguesas seria algo que marcaria para sempre", disse o presidente do CCP, Flávio Martins, aos deputados da comissão parlamentar dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas que hoje receberam este órgão consultivo do Governo.

Além desta proposta, os conselheiros partilharam com os diversos grupos parlamentares várias reivindicações, algumas já conhecidas dos deputados, como a mudança de tutela do Ministério dos Negócios Estrangeiros para a Presidência do Conselho de Ministros.