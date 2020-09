Actualidade

A primeira ação da iniciativa "Surf & Rescue", que junta a Associação de Escolas de Surf de Portugal e o Instituto de Socorros a Náufragos, decorreu hoje na Costa de Caparica, visando o reforço da segurança nas praias portuguesas.

"O objetivo é dar preparação e formação aos surfistas para poderem complementar os dispositivos de segurança existentes nas praias, e fazerem aquilo que eles já fazem durante todo o ano, que é ajudar a salvar pessoas", realçou à Lusa o comandante Velho Gouveia, diretor do Instituto de Socorros a Náufragos (ISN).

Na praia de Santo António, numa manhã cinzenta mas sem chuva, e com o mar relativamente calmo, os 30 participantes, que esgotaram as vagas disponíveis, foram divididos em dois grupos, com um 'pelotão' a receber primeiro a formação teórica, em terra, e o outro a aprender as táticas de salvamento no mar, invertendo-se depois os papéis.