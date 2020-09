Covid-19

Seis extensões de saúde estão encerradas no distrito de Leiria, depois de terem sido fechadas no âmbito da pandemia da covid-19 e por motivos de férias, informaram as administrações regionais de saúde.

Seis extensões de saúde dos concelhos de Alcobaça, Batalha, Leiria, Nazaré e Pombal estão encerradas há várias semanas.

Segundo a Administração Regional de Saúde (ARS) do Centro, o Agrupamento dos Centros de Saúde Pinhal Litoral "tem vindo a diligenciar no sentido de poder reabrir o polo de Reguengo do Fetal, da Unidade de Saúde Familiar (USF) Condestável", no concelho da Batalha, e as unidades de saúde de Barreira, em Leiria, e em Almagreira, no concelho de Pombal.