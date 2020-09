Actualidade

O vereador da Cultura da Câmara Municipal de Viseu disse hoje à agência Lusa que, ao longo de dois meses, cerca de 12.000 pessoas assistiram a 104 espetáculos, das 802 atividades que se realizaram no âmbito do Cubo Mágico.

"Foram realizadas 802 atividades culturais e de animação urbana, das quais 104 com plateias organizadas, com reserva de lugar prévio. Essas 104 atividades, que correspondem a espetáculos de música e de cinema, contaram com cerca de 12.000 pessoas", enumerou Jorge Sobrado.

O vereador falava à agência Lusa da programação do Cubo Mágico, que decorreu em Viseu entre 21 de julho e 21 de setembro, em "três palcos permanentes e mais seis recintos pontualmente utilizados", e "um pouco por toda a cidade".