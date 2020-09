Actualidade

Os Médicos Sem Fronteiras (MSF) manifestaram-se hoje "profundamente preocupados" com o impacto das inundações no Sudão do Sul, responsáveis pela deslocação de milhares de pessoas e pelo agravamento da situação humanitária, afetando cerca de 500 mil pessoas.

Num comunicado, a organização não-governamental (ONG) instou as organizações humanitárias presentes na região a aumentarem os seus esforços por forma a prevenirem novas catástrofes.

Os rios na área administrativa de Grande Pibor transbordaram as margens e as inundações estão a expulsar as comunidades na região do Alto Nilo a uma "velocidade alarmante", pelo segundo ano consecutivo, de acordo com os MSF.