Covid-19

O governador do estado brasileiro de São Paulo informou hoje que os testes da futura vacina do laboratório chinês Sinovac contra a covid-19, chamada Coronavac, na fase 3 de testagem, comprovaram a segurança do imunizante para 94,7% dos voluntários.

"Estudos clínicos comprovam segurança da vacina Coronavac, 94,7% de mais de 50 mil voluntários testados na China não apresentaram nenhum sintoma adverso em relação à vacina Coronanvac", disse João Doria, governador de São Paulo, numa conferência de imprensa.

"Os resultados dos estudos clínicos realizados na China mostram um baixo índice de apenas 5,3% de efeitos adversos e de baixa gravidade, a maioria destes casos apresentou apenas dor no local da aplicação da vacina", acrescentou.