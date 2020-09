Actualidade

A bolsa de Lisboa encerrou hoje em baixa pela quinta sessão consecutiva, com o índice PSI20 a descer 0,84% para 4.087,51 pontos, em contraciclo com as principais bolsas europeias.

Das 18 cotadas que integram o índice PSI20, 11 desceram, quatro subiram e três ficaram inalteradas.

As maiores descidas foram da Corticeira Amorim (-3,49% para 10,50 euros), da Galp (-3,18% para 8,28 euros) e da Mota-Engil (-3,13% para 1,11 euros).