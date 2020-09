Actualidade

A Bulgária vai expulsar dois diplomatas russos acusados de espionagem militar pela justiça búlgara, disse hoje o Ministério dos Negócios Estrangeiros daquele país.

De acordo com os procuradores, os diplomatas recolhiam desde 2016 "informações sobre os projetos de modernização do exército búlgaro" e devem agora deixar a Bulgária no prazo de 72 horas.

"O seu objetivo era entregar as informações coligidas, que constituem segredo de Estado, aos serviços de informação militar russos em Moscovo", disse o procurador búlgaro responsável pela investigação.