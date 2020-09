Covid-19

O embaixador de Portugal em São Tomé e Príncipe, Luís Gaspar da Silva, reconheceu hoje que a pandemia provocada pelo novo coronavírus veio "alterar um bocado" a cooperação do seu país com o arquipélago.

"Há também esta questão nova da pandemia que vem alterar um bocado as condições nomeadamente da cooperação e temos que ter imaginação para ultrapassar estas condicionantes", afirmou Gaspar da Silva.

O diplomata lamentou que por causa da pandemia de covid-19 as missões médicas que se deslocavam a São Tomé, no âmbito do Programa Saúde para Todos, já "não têm vindo", defendendo que a forma de ultrapassar as "condicionantes da pandemia" que "afeta a todos" é a realização de diagnósticos à distancia e a telemedicina.