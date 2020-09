Migrações

A Grécia considerou hoje que o plano de migração apresentado pela Comissão Europeia deve ainda passar por "intensas negociações", nas quais Atenas defenderá a "solidariedade obrigatória" e a "distribuição equitativa" dos migrantes entre todos os Estados-membros da UE.

"No que diz respeito à Grécia, os textos apresentados hoje serão sujeitos a intensas negociações. No seu decurso apoiaremos de forma ativa e com determinação as nossas posições fundamentais", indicou o vice-ministro da Migração e Asilo grego, Yorgos Kumutsakos.

Segundo o vice-ministro, entre estas posições básicas para a Grécia inclui-se "a solidariedade obrigatória e a distribuição equitativa dos migrantes entre todos os Estados-membros, que equilibrará a responsabilidade suportada pelos países recetores, incluindo obviamente a recolocação".