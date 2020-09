Bielorrússia

A polícia bielorrussa utilizou hoje canhões de água para dispersar milhares de manifestantes que se reuniram no centro de Minsk após a tomada de posse, à porta fechada, do Presidente Alexander Lukashenko, confrontado com um movimento de contestação histórico.

Segundo reporta a agência de notícias France-Presse (AFP), as forças da ordem começaram a dispersar os vários milhares de manifestantes que se juntaram na Avenida dos Vencedores, no centro da capital da Bielorrússia, tendo procedido a dezenas de detenções.

Alexander Lukashenko, confrontado com um inédito movimento popular de contestação pós-eleitoral, prestou juramento hoje em segredo para um sexto mandato, antes de proclamar que a "revolução" pretendida pelos seus adversários fracassou.