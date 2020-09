Actualidade

Uma cidade do Kentucky, EUA, decretou hoje recolher obrigatório, enquanto se aguardam as conclusões de um jurado sobre o tiroteio em que a polícia matou a jovem negra Breonna Taylor.

Um painel de jurados de um tribunal no estado do Kentucky, EUA, deverá apresentar hoje as conclusões a um juiz sobre o tiroteio em que a polícia matou Breonna Taylor, depois de entrar em sua casa.

Taylor, uma profissional de saúde negra de 26 anos, foi baleada várias vezes por polícias que entraram em sua casa, com um mandado de busca no âmbito de uma investigação de tráfico de droga, em 13 de março, provocando comoção e indignação popular, num ano em que os Estados Unidos foram abalados por violentas manifestações contra a violência policial.