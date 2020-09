Actualidade

Os talibãs lançaram uma vaga de ataques durante a noite a postos de controlo das forças de segurança do Afeganistão que resultaram na morte de 28 polícias no sul daquele país, divulgaram hoje as autoridades afegãs.

Os ataques surgem numa altura em que os líderes do movimento talibã e os negociadores nomeados pelo Governo do Afeganistão mantêm conversações para uma paz histórica no país, notícia a agência AP.

Os encontros decorrem no Qatar, país do Médio Oriente onde os talibãs estabeleceram a sua sede política após terem sido derrubados do poder no Afeganistão em 2001, na invasão liderada pelos Estados Unidos.