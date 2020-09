Covid-19

Os testes à covid-19 realizados aos utentes e funcionários dos quatro lares do concelho de Redondo, no distrito de Évora, "deram negativo", mas registaram-se dois novos casos na comunidade, disse hoje o presidente do município.

"Foram realizados na segunda-feira perto de 200 testes nos lares", na sequência de um surto de covid-19 detetado na comunidade, os quais "deram negativo", indicou à agência Lusa o presidente da Câmara de Redondo, António Recto.

Segundo o autarca, o concelho tem quatro Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI), sendo a maior a da Santa Casa da Misericórdia de Redondo, que tem cerca de 130 pessoas, entre utentes e funcionários.