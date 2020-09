Migrações

O primeiro-ministro, António Costa, recusou hoje qualquer abordagem nacional ao problema das migrações, que "é europeu", em resposta ao PSD, que o questionou sobre se os recentes desembarques no Algarve podem ser "uma bomba-relógio" para Portugal.

"Não nos tocou agora à porta", disse o primeiro-ministro, dirigindo-se à deputada social-democrata Isabel Meireles, que lhe perguntou que medidas prevê para "suster o avanço destes fluxos [migratórios] que a médio prazo podem funcionar como uma bomba-relógio para o país".

O primeiro-ministro falava na Assembleia da República, no debate preparatório do Conselho Europeu de 01 e 02 de outubro, que coincidiu com a apresentação, hoje, da há muito aguardada proposta da Comissão Europeia para uma reforma da política migratória europeia.