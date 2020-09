Actualidade

Um grupo de dissidentes sauditas exilados em países como o Reino Unido ou os Estados Unidos anunciou hoje a criação de um partido da oposição, a primeira força política do género sob o reinado do rei Salman.

"Anunciamos hoje a criação do Partido da Assembleia Nacional [PAN], que visa instaurar a democracia como forma de Governo no reino da Arábia Saudita", indicaram os dissidentes num comunicado publicado no dia do 90.º aniversário da fundação do reino saudita.

A Arábia Saudita é uma monarquia absoluta que não tolera qualquer oposição política e a criação do PAN surge numa altura em que Riade tem aumentado a repressão sobre dissidentes.