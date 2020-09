Actualidade

O Montepio vai avançar com um "plano alargado" de saída de trabalhadores, segundo o Sindicato Nacional dos Quadros Técnicos Bancários, o Sindicato dos Bancários do Norte e o Sindicato Independente da Banca, que hoje se reuniram com a administração executiva.

Em comunicado, os três sindicatos disseram que se reuniram hoje com o presidente da Comissão Executiva do Banco Montepio, Pedro Leitão, o qual "apresentou um projeto de reestruturação que contempla um plano alargado de reformas antecipadas e de rescisões de contratos de trabalho por mútuo acordo que irá decorrer até 2021", mas sem quantificar quantos funcionários irão sair da entidade bancária.

As três estruturas sindicais consideraram "muito preocupante" o plano de reestruturação apresentado pelo Banco Montepio e aconselham os trabalhadores a não assinar qualquer acordo ou documentos sem se aconselharem junto dos sindicatos.