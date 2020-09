Actualidade

A cantora e ícone da canção francesa Juliette Gréco, que cantou Léo Ferré, Jacques Prévert e Serge Gainsbourg, entre outros, morreu hoje, aos 93 anos, disse à Agência France-Presse (AFP) a sua família.

"Juliette Gréco morreu nesta quarta-feira 23 de setembro de 2020 rodeada pelos seus na sua amada casa de Ramatuelle [no sudeste de França]. A sua vida foi fora do comum", declarou a família, num comunicado enviado à AFP, no qual salienta que, "aos 89 anos, ela ainda fazia a canção francesa brilhar".

Juliette Gréco nasceu em 07 de fevereiro de 1927 em Montpellier, no sul de França, mas cresceu perto de Bordéus, no sudoeste, criada pelos avós maternos, após a separação dos pais.