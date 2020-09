Covid-19

Alunos do 11º e 12º ano da Escola Secundária de Palmela vão ter aulas à distância até segunda-feira devido a um caso de covid-19 e à falta de assistentes operacionais, informou hoje aquele estabelecimento de ensino.

Segundo um comunicado publicado na página oficial da escola na rede social Facebook, tudo terá começado com o contágio de um assistente operacional no passado dia 11 de setembro, que ficou em casa em isolamento profilático desde essa data, mas que só no passado fim de semana conheceu o resultado do teste, que acusou positivo.

De acordo com o comunicado, os cinco funcionários que tiveram contacto mais próximo com o assistente operacional infetado, mas que estão assintomáticos, foram mandados para casa em isolamento profilático, seguindo indicações do Delegado de Saúde.