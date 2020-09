Clima

As Nações Unidas e o Governo britânico anunciaram hoje que vão organizar em conjunto uma cimeira climática em 12 de dezembro, no dia em que se assinalam os cinco anos do Acordo de Paris, adiantou a AFP.

Ainda não está confirmado se o evento será virtual.

O encontro dedicado ao clima será coorganizado pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, e pelo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, e pretende reunir "os líderes mundiais mais ambiciosos em termos climáticos", segundo um comunicado citado pela AFP.