Actualidade

Quatro países da Pan-Amazónia registaram 1.308 conflitos socioterritoriais em 2017 e 2018 e muitos ainda continuam ativos, com o Brasil a encabeçar a lista, com 995 no total, revelou esta quarta-feira um estudo.

"Ao todo, as lutas socioterritoriais envolveram 167.559 famílias amazónicas", segundo o Atlas de Conflitos Socioterritoriais Pan-Amazónico, organizado pela Comissão Pastoral da Terra (CPT) e que une diversas entidades para mapear conflitos da Amazónia, que abrange, ao todo, nove países.

O estudo envolve o Brasil, Colômbia, Peru e Bolívia e cobre 85% da área Pan-Amazónia.