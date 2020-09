Covid-19

A Argentina registou 424 mortos e 12.625 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos para 14.376 e de casos para 664.799, informaram as autoridades.

O número de casos confirmados neste último balanço divulgado na quarta-feira marca um aumento em relação aos registados na terça-feira, quando foram identificadas 12.027 contágios.

A província de Buenos Aires continua a ser aquela com mais casos confirmados até o momento (382.713), seguida pela capital do país, com 119.808 infeções.