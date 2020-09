Actualidade

Os presidentes da Mauritânia, Senegal, Nigéria, Burkina Faso, o primeiro-ministro do Togo e o ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, participam hoje nas comemorações da independência da Guiné-Bissau, numa cerimónia restrita devido à covid-19.

Segundo fonte da presidência guineense, estarão ainda presentes os chefes da diplomacia da Libéria e da Gâmbia, o ministro da Energia do Gana e o chefe de gabinete do Presidente da Costa do Marfim.

As celebrações do dia da independência, proclamada em 24 de setembro de 1973, vão decorrer no estádio nacional, em Bissau, e, segundo o programa, o Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, fará um discurso e entregará condecorações.