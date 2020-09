Covid-19

A Índia registou 1.129 mortos e 86.508 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos para 91.149 e de casos para 5,7 milhões, anunciaram hoje as autoridades.

A Índia é o segundo país com o maior número de casos do mundo. Apesar disso, o primeiro-ministro aliviou restrições e na quarta-feira terminou com alguns dos confinamentos locais, defendendo que a Índia tem de continuar a lutar contra a covid-19, mas também de se focar na revitalização da economia.

As declarações de Narendra Modi foram realizadas no mesmo dia em que o ministro das Ferrovias, Suresh Angadi, morreu de covid-19, quase duas semanas depois de ser internado num hospital de Nova Deli.