Actualidade

Taiwan disse hoje que a China enviou dois aviões militares de vigilância para a ilha durante três dias consecutivos e informou que mandou patrulhas aéreas em resposta.

As tensões aumentaram no Estreito de Taiwan à medida que os Estados Unidos (EUA) intensificaram o envolvimento oficial com as autoridades daquela ilha, que a China considera parte do seu território nacional.

Na segunda, terça e quarta-feira, o Exército de Libertação do Povo Chinês enviou dois aviões, de acordo com declarações do Ministério da Defesa Nacional de Taiwan. Em resposta, o lado taiwanês enviou patrulhas aéreas, disse o ministério.