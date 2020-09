Hong Kong

A Associação de Jornalistas de Hong Kong protestou hoje contra novas regras que limitam o acesso de profissionais a manifestações no território, defendendo que o Governo não tem o direito de determinar quem é ou não repórter.

As novas regras, divulgadas pela polícia na terça-feira, foram consideradas como mais uma erosão à liberdade de imprensa na região semi-autónoma chinesa desde que Pequim impôs uma lei de segurança nacional ao território, no final de junho.

De acordo com a carta divulgada pela polícia, apenas jornalistas registados no Serviço de Notícias e Informação dos Media do Governo ou membros de órgãos de comunicação social estrangeiros "reconhecidos e reputados" serão reconhecidos como jornalistas durante protestos.