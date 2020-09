Bielorrússia

A União Europeia (UE) alertou hoje que a posse de Alexander Lukashenko como chefe de Estado vem "agravar ainda mais a crise política na Bielorrússia".

"Esta 'tomada de posse' contradiz diretamente a vontade de grande parte da população bielorrussa, expressa em numerosos protestos sem precedentes e pacíficos, desde as eleições, e serve apenas para aprofundar ainda mais a crise política na Bielorrússia", segundo um comunicado do chefe da diplomacia da UE, Josep Borrell.

No comunicado, Borrell reitera que "as eleições presidenciais de 09 de agosto na Bielorrússia não foram nem livres nem justas" e a UE não reconhece o resultado do escrutínio.