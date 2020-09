Actualidade

O balanço final do desabamento de um prédio no oeste da Índia na segunda-feira foi de 41 mortos, anunciaram as autoridades, referindo que os trabalhos de resgate no edifício foram hoje concluídos.

"Fim das operações", publicou na rede social Twitter o diretor da Força Nacional de Resposta às Catástrofes (NDRF), Satya Pradhan, ao detalhar que após a descoberta de um novo corpo nas últimas horas, o balanço final de mortos do acidente foi de 41, incluindo dez crianças.

Segundo as autoridades, vinte pessoas sobreviveram ao desabamento do edifício.