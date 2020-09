Migrações

A França quer que as contribuições dos Estados da União Europeia (UE) para o acolhimento de migrantes sejam obrigatórias no novo pacto que vai ser negociado para reforçar os chamados "mecanismos de solidariedade" com os países de entrada.

Segundo refere o Governo francês, em comunicado hoje divulgado, "cada Estado-membro deve assumir a sua parte no esforço comum, seja através de relocalizações, seja, excecionalmente, através de outras modalidades de contribuições obrigatórias".

A Comissão Europeia apresentou na quarta-feira uma proposta para criar um Pacto para as Migrações e Asilo, que visa tornar obrigatória a "solidariedade" de todos os países da UE com os países de chegada dos migrantes, como a Grécia, a Itália ou Malta, quando estes últimos estiverem "sob pressão".