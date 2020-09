Actualidade

O Presidente do Senegal, Macky Sal, destacou hoje as relações de "boa vizinhança e de cooperação" com a Guiné-Bissau, onde chegou hoje para assistir às cerimónias do 47.º aniversário da independência.

Acolhido no aeroporto internacional Osvaldo Vieira, em Bissau, pelo seu homólogo guineense, Umaro Sissoco Embaló, sob fortes medidas de segurança, o líder senegalês, que visita a Guiné-Bissau pela primeira vez desde que chegou ao poder em 2012, disse estar satisfeito pela ocasião.

Macky Sall, 58 anos, lembrou "uma trajetória de irmandade" entre a Guiné-Bissau e o Senegal, a partir da fronteira comum e de laços de parentesco entre famílias dos dois países, para realçar o facto de combatentes pela independência guineense terem usado o território senegalês como esconderijo.